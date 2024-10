"Balotelli ha giocato l'ultima gara il 12 maggio. Si è sempre allenato, ma non ha giocato. Ad ora lavora con la squadra e fa anche differenziato. A Parma potrebbe esser convocato e fare qualche minuto. Come anche nel match successivo con il Como. Ad ogni caso potrebbe dare quella scossa in più che serve. Domani non ci saranno moltissimi giocatori tra le fila del Genoa: con Balotelli son 10 gli indisponibili (tra i quali Ekuban, Malinovskyi, Bani, Gollini, De Winter). La Fiorentina potrebbe prestar qualcuno al Genoa per far giocare la partita! (scherza n.d.r.). Mercato? In attacco il Genoa si è trovato con giocatori che non dovevano essere titolari. Poi la situazione si è aggravata con gli infortuni. Gilardino? È l'ultimo responsabile e sta cercando di fare il possibile".