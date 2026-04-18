Pietro Comuzzo, intervistato ai canali ufficiali del club, ricorda commosso la scomparsa di sua mamma. Ecco le sue parole:
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Comuzzo ricorda la madre in lacrime: “Lei mi dà la forza di continuare”
Comuzzo e la scomparsa di sua mamma
Mia mamma? Mi dava sempre la forza di continuare, anche senza parlare troppo. Non ho mai avuto il peso di esaudire il sogno di un genitore, loro mi hanno fatto vivere in modo sereno. Con il lavoro e divertendosi puoi diventare grande. La sua scomparsa? Quando ti capita una cosa del genere, cambia proprio il concetto di vita. Devi avere la forza di tirarsi su. Adesso vivo le cose in maniera più felice e serena, come se fossero le ultime. Meglio godersi le cose fino in fondo. Io non voglio dare nulla per scontato, per questo non faccio programmi nel mio futuro. La forza che hanno avuto i miei genitori in quel periodo mi spingono a fare le cose in maniera migliore in questo periodo. C'era la possibilità di intervenire su mia Mamma con un trapianto, ma mio padre non ha voluto. Ci avevano dato tutto e andava bene così. La sento con me ogni giorno, ogni tanto ci parlo pure. Mi porto dietro tanti ricordi. Il mio esordio? Arrivato dopo il compleanno di mia Mamma, qualche legame c'è ancora.
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