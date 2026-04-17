Casini: “Serve una rivoluzione. Il Franchi? Si andrà oltre il 2029”

"Purtroppo per quest'anno la Conference è finita, ma la Fiorentina deve tornare in Europa, e speriamo nelle categorie superiori. La partita è stata persa all'andata, condizionata da alcune cose. Il tutto è stato l'emblema della stagione, come il gol preso a freddo, quando invece andava fatto. Si poteva competere maggiormente con il Palace. Vanoli ha ricostruito il gruppo, poi ovviamente degli errori ci sono stati. Fosse arrivato in finale era tutto un altro ragionamento su Vanoli, oggi non lo so. Ho grande fiducia in Paratici, deciderà lui. Ci sarà un grande cambiamento su tutti i fronti, e Paratici è la prima mossa della società. Bisognerà farsi tante domande, e rivoluzionare la squadra, che non è stata all'altezza"