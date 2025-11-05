Colomba: “Vi spiego i problemi dei viola. E Galloppa deve sfruttare l’occasione”

Il parere dell'ex tecnico di Daniele Galloppa: Franco Colomba.

Redazione VN 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 18:52)

L'ex tecnico di Daniele Galloppa, Franco Colomba, è intervenuto oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole.

"Per Galloppa è una settimana importante, trovarsi catapultati in Serie A è dura ma deve viverla con serenità. È un ragazzo intelligente Galloppa comunque, anche da calciatore stava bene in campo, lo ho avuto a Parma, e la sua carriera se l'è sudata ed ha dovuto far fronte a momenti difficili. Gli auguro in questa settimana di capire quale può essere la gioia di vincere una partita in Serie A. Speriamo sia la sua settimana".

Sul gruppo ed il valore della Fiorentina — "Un allenatore giovane che si trova all'improvviso in questa situazione deve stabilire subito un feeling con il gruppo. Se riesce ad avere un buon impatto, può fare bene. Deve far capire ai giocatori l'importanza del momento e dargli fiducia in sé stessi, anche perché il valore della Fiorentina non è quello della classifica attuale".

Sulla possibile permanenza di Galloppa — "Non si può risolvere tutto subito, ma può accadere. Sarei felice per Galloppa. A me è capitato tante volte di prendere squadre in corsa. Daniele deve sfruttare l'opportunità, ovvero vincere la partita di domenica. Non solo, dovrebbe far bene anche nelle partite successive per vedersi confermato, non è facile, ma non impossibile".

Sui fattori della crisi della Fiorentina — "La Fiorentina si trova in queste acque torbide perché ha sempre rimandato un cambio di atteggiamento. Ha voluto farlo quest'anno proponendo una manovra offensiva ed un certo gioco. Ma il gioco non risolve tutto il problema. Il calcio è anche anima, cuore, corsa, agonismo: soprattutto nel calcio di oggi. Questo manca alla Fiorentina, ovvero l'agonismo. In più, è subentrata la paura, l'ansia di sbagliare davanti al proprio pubblico".