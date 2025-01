Ciccio Graziani: “Pongracic e Gudmundsson dei casi. Mercato? Servono cessioni”

Su alcuni giocatori viola impiegati col contagocce

"Gudmundsson? Dopo Kean è il giocatore più importante per la Fiorentina. Non capisco perché con il Napoli non è stato impiegato nemmeno un minuto. È indubbio, comunque, che se Palladino tiene in panchina Pongracic e mette Moreno, e tiene fuori anche Gudmundsson, allora c'è qualcosa che non quadra. Secondo me, soprattutto per Pongracic, non c'è più la fiducia che c'era quando è stato preso. Campionato? Se guardo da tifoso la classifica, comunque, sono contento ad ora, nonostante le ultime sconfitte".