Ciccio Graziani: “Baturina? Se arriva, speriamo non faccia la fine di Infantino”

"Se la Fiorentina non passa il turno domani è rovinata già in partenza. Non si può uscire contro la Puskas Akademia. Significherebbe iniziare la stagione non male, malissimo. Uscire dalla Conference League e concentrarsi sul campionato? Assolutamente no. Bisogna essere su tutti i fronti e provare a fare bene in tutti gli impegni".