Chiarugi: “Juventus distrutta? Applaudiamo la Fiorentina. Kean deve rimanere”

La vittoria con la Juve

"La vittoria con la Juventus è stata fondamentale per la stagione viola. Dobbiamo applaudire la Fiorentina per aver distrutto la squadra bianconera. Adesso siamo nel gruppo che può andare anche in Champions League. Certi giocatori, come Gudmundsson, hanno fatto vedere il proprio talento e credo che l'islandese possa ancora migliorare. La Fiorentina può ritrovare quel piglio giusto per lottare anche per l'Europa League."