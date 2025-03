Pochi spunti e un ko. Ecco com’è andato il ritorno di Gudmundsson con l’Islanda?

Quella di ieri è stata una serata particolare per Albert Gudmundsson. L'islandese tornava in nazionale dopo quasi un anno dall'ultima volta. Il ct Gunnlaugsson ha deciso di schierarlo dall'inizio come trequartista nel 4-4-1-1. La partita era valevole per l'andata del playout di Nations League, per la sua squadra, mentre per i rivali del Kosovo è una grande occasione per salire dalla Lega C alla B. Nella gara vinta dai padroni di casa a Pristina, Gudmundsson non è riuscito ad esprimersi al meglio, faticando ad arrivare al tiro in porta e venendo sostituito dopo soli 65'.