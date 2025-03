Viola in Nazionale: un’ora di gioco per Gudmundsson, Pongracic resta in panchina

Delusione per Albert Gudmundsson: il suo ritorno nella Nazionale islandese non è andato come si augurava alla vigilia il 10 viola. La selezione nordica, infatti, è caduta in casa del Kosovo, che nel secondo tempo ha trovato il gol vittoria al 58' con Rexhbecaj. Per l'ex Genoa 65' in campo. Meglio, moto meglio, è andata invece alla Croazia di Marin Pongracic, il quale, nonostante non abbia giocato neppure un minuto, ha assistito al trionfo storico della Nazionale a scacchi biancorossi sulla Francia dei vari Mbappé, Kolo Muani, Rabiot, Guendouzi e Maignan. Vittoria per 2-0 con reti di Budimir e Perisic e quarto di finale in salita per i galletti.