Cecchi: “La Fiorentina di Pioli è solida, ma serve un grande centrocampista”

Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Bruno: "La squadra c'è, ma serve qualcosa a centrocampo. Vi dico la mia sull'attacco viola"
Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare la Fiorentina di Stefano Pioli dopo la recente prova in Inghilterra.

Abbiamo visto una squadra che forse non propone tantissimo in fase offensiva, ma è solida. Sul tridente d'attacco ho ancora qualche perplessità. La squadra c'è, ma con un rinforzo a centrocampo si potrebbe alzare ulteriormente il livello.

Se la Fiorentina non considera Beltran un titolare, allora manca qualcosa nel reparto offensivo. Io continuo a vedere Dzeko come un’ottima alternativa a Kean. Moise lo vedo come unico terminale offensivo di una Fiorentina ben strutturata. Con Kean, Gud e Dzeko che si alternano, il potenziale offensivo sarebbe straordinario, ma schierandoli tutti e tre insieme si perde qualcosa.

Pioli ha alzato l’asticella e le ambizioni. È chiaro che voglia una squadra attrezzata per puntare a obiettivi importanti. Per aumentare veramente il livello serve un grande centrocampista, più che un grande attaccante.

A me dispiacerebbe se Comuzzo dovesse andare via, ma è anche vero che le offerte indecenti mettono in difficoltà tutti. La domanda che mi faccio io è: se il Milan vende Thiaw a 40 milioni, quale è l'offerta indecente per Comuzzo? Secondo me è anche meglio dell'ex Milan.

 

