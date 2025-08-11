Cecchi: “La Fiorentina di Pioli è solida, ma serve un grande centrocampista”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare la Fiorentina di Stefano Pioli dopo la recente prova in Inghilterra.

Abbiamo visto una squadra che forse non propone tantissimo in fase offensiva, ma è solida. Sul tridente d'attacco ho ancora qualche perplessità. La squadra c'è, ma con un rinforzo a centrocampo si potrebbe alzare ulteriormente il livello.