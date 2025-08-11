Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare la Fiorentina di Stefano Pioli dopo la recente prova in Inghilterra.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “La Fiorentina di Pioli è solida, ma serve un grande centrocampista”
news viola
Cecchi: “La Fiorentina di Pioli è solida, ma serve un grande centrocampista”
Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Bruno: "La squadra c'è, ma serve qualcosa a centrocampo. Vi dico la mia sull'attacco viola"
Abbiamo visto una squadra che forse non propone tantissimo in fase offensiva, ma è solida. Sul tridente d'attacco ho ancora qualche perplessità. La squadra c'è, ma con un rinforzo a centrocampo si potrebbe alzare ulteriormente il livello.
L'attacco—
Se la Fiorentina non considera Beltran un titolare, allora manca qualcosa nel reparto offensivo. Io continuo a vedere Dzeko come un’ottima alternativa a Kean. Moise lo vedo come unico terminale offensivo di una Fiorentina ben strutturata. Con Kean, Gud e Dzeko che si alternano, il potenziale offensivo sarebbe straordinario, ma schierandoli tutti e tre insieme si perde qualcosa.
Le ambizioni di Pioli—
Pioli ha alzato l’asticella e le ambizioni. È chiaro che voglia una squadra attrezzata per puntare a obiettivi importanti. Per aumentare veramente il livello serve un grande centrocampista, più che un grande attaccante.
Comuzzo—
A me dispiacerebbe se Comuzzo dovesse andare via, ma è anche vero che le offerte indecenti mettono in difficoltà tutti. La domanda che mi faccio io è: se il Milan vende Thiaw a 40 milioni, quale è l'offerta indecente per Comuzzo? Secondo me è anche meglio dell'ex Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA