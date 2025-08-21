Stefano Checci, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato vari temi caldi legati alla Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Kean e Piccoli possono coesistere. Fiorentina da quinto posto”
news viola
Cecchi: “Kean e Piccoli possono coesistere. Fiorentina da quinto posto”
Le parole di Stefano Cecchi sulla Fiorentina e la stagione che prenderà avvio con il playoff di Conference
Piccoli mi ricorda Paolo Monelli, ha fisico e colpi, difende la palla. Andate a rivedervi il gol da lontanissimo con il Lecce contro il Milan, che poi è stato annullato. Veramente tanta roba. Per me Kean gioca sempre, ma per come la vedo io può giocare assieme a Piccoli defilandosi, non sarebbe la prima volta che lo fa in carriera. Poi ho idea che anche Gudmundsson sia titolare fisso, quindi lui e Kean, poi l'altro posto se lo giocano gli altri. Anche quest'anno la Fiorentina parte per stare tra il sesto e l'ottavo posto, ma Atalanta, Roma, Lazio e non solo possono sbagliare il campionato, è già successo e può succedere. Se devo scommettere? Quinto posto. Gioco sulla possibilità di cui ho appena parlato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA