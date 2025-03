Cecchi sicuro: “Sarri verrebbe di corsa a Firenze. Non ammissibile uscire col Pana”

Ieri, sono uscito demoralizzato dalla sfida contro il Napoli . Per larghi tratti gli azzurri hanno presso a "pallate" la Fiorentina. La mia unica certezza è che questa rosa, autorizza un calcio più alto di quello visto fino ad adesso . La Fiorentina, non è una squadra di possesso, ma spesso non è neanche di ripartenza. Credo che questa squadra possa regalare ancora delle belle soddisfazioni, soprattutto nel percorso della Conference .

Perdere col Pana chiuderebbe la stagione

Questa rosa non può andare fuori con il Panathinaikos. Nei 20' dove sono arrivati 3 gol, la Fiorentina ha dimostrato di essere una super squadra. Poi è sparita. Vedo in difficoltà Palladino e mi dispiace. Non mi convince come tecnico, però vorrei comunque difenderlo, perché è l'allenatore della Fiorentina. Siamo al bivio stagionale. Perdere con il Panathinaikos vorrebbe dire vivere gli ultimi mesi di anonimato totale in campionato. Vedo molto dura la strada del campionato, perché tutte le altre contendenti stanno vincendo sempre. La cosa strana è che Palladino a Monza non era questo. Cambiava di partita in partita, di avversario in avversario.