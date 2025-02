Cecchi si domanda: “Qual è l’identità della Fiorentina di Palladino?”

Ora o mai più

Ho una domanda, "ma qual è l'identità della squadra di Palladino?". Contro il Verona non hai mai superato la metà campo. La Fiorentina ha ancora oggi una buona posizione in classifica e un cammino in Conference. Potrebbe essere adesso il momento giusto per cambiare. Farlo tra 4 partite avrebbe poco senso. Il Verona ieri era in piena emergenza e la Fiorentina ha perso con un secondo tempo orribile. Se Pradé non è convinto che questo allenatore possa tirare fuori il meglio della rosa, il momento di cambiare è ora. Sennò la società viola dovrebbe fare muro attorno all'allenatore. Non capisco la storia di mettere tutti questi giocatori fuori ruolo. La Fiorentina delle 8 vittorie consecutive era un blocco compatto e cinico. Adesso non funziona nulla. Al posto di Palladino vedrei benissimo Sarri. E' una grandissimo allenatore con esperienza infinita, che accenderebbe la piazza.