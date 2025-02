Pablo Marì, esordio pessimo: perde il rimpallo con Bernede e il Verona segna

Se da un lato Valentini ha stupito, Pablo Marì ha deluso. Non un esordio da ricordare per il difensore spagnolo ex Monza , che entrato al posto di Luca Ranieri, è stato decisivo in negativo sul gol del Verona.

Lo spagnolo infatti, ha perso il rimpallo con Bernede da cui è scaturito il gol della squadra di Zanetti. Ovviamente, lo spagnolo non è l'unico colpevole della sconfitta viola, anzi. Certo è che da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta quel qualcosa in più che oggi non ha messo in campo al Bentegodi.