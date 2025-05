Cecchi si chiede: “Perché Kean non dovrebbe rimanere a Firenze senza coppe?

"La prima azione di Kean è spettacolare. Ha difeso alcuni palloni di vera forza. Mandragora ha giocato una grande partita. Pongracic non mi ha convinto. Gudmundsson ieri non mi è piaciuto.

"Vedo, finalmente, l'identità"

"La sorte a Roma non è stata benevola con la Fiorentina. La squadra di Palladino non è monotematica, ieri ha fatto una gara di palleggio. Vedo l'identità di squadra, finalmente. Oggi mi sento di dire che questa squadra è figlia di alcune intuizioni del tecnico ex Monza. La gara di ieri è stata interpretata molto bene, nonostante la formazione b. La partita di giovedì col Betis sarà decisiva per capire il futuro di Palladino. Questa squadra ha sprecato tanto nel passato, però oggi vedo un bellissimo orizzonte viola. Smantellarla sarebbe un peccato. Kean ha già avuto un passato doloroso nei grandi club. Perché non dovrebbe rimanere a Firenze anche senza coppe?