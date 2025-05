La Nazione: “Palladino pensava al Betis. Ecco quanti tifosi ci saranno al Franchi”

Le speranze viola si fondano su una buona prestazione nella ripresa in Spagna e sulla possibilità di schierare una formazione più fresca e completa. In particolare, si attende il rientro di Dodô, che ha mostrato segnali positivi sul recupero e potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già oggi. Dubbi invece su Cataldi, il cui recupero per giovedì resta in forte dubbio.