Cecchi: “Pioli non è una scommessa. Al posto di Beltran prenderei Thauvin”

"La, sfortunata, storia viola ci dice che Pioli andrà ad allenare l'Italia e vincerà il Mondiale (ride ndr). Realisticamente penso che l'ex Milan arriverà a Firenze. Sono contento di questo, anche se le "minestre riscaldate" non mi sono mai piaciute . Questo allenatore, però, non è una scommessa. Ha vinto uno Scudetto ed è un grande uomo, oltre che un buon tecnico. Mi sarebbe piaciuto anche Di Francesco, visto che è un tecnico in grado di far giocare bene le proprie squadre. Sulla carta, però, Pioli è il migliore allenatore disponibile. Spalletti? E' bravo, ma ora è smarrito. Anche lui farebbe comodo alla Fiorentina, perché la sua esperienza non è quella di Palladino."

Il mercato estivo

"Servono due top player nel mercato: un regista e una mezzala con tanti gol. Anche perché Ndour e Richardson non mi hanno convinto. Vorrei due giocatori dal valore di De Gea in quel ruolo. In difesa, per esempio, basterà poco per migliorare il reparto. Andrei dall'Empoli e chiederei Ardian Ismajli. A centrocampo prenderei dal Venezia Nicolussi Caviglia e Jay Idzes in difesa. Io confermerei Gudmundsson e come suo vice, al posto di Beltran che venderei, prenderei Thauvin dell'Udinese. Come vice-Kean mi piacerebbe Sebastiano Esposito. Il mio sacrificio per questo mercato è Comuzzo. Eviterei di lasciar partire Dodò e Gosens, perché entrambi sono difficili da sostituire. A Firenze manca una società granitica, che fa da scudo al proprio allenatore. In questa stagione è mancata l'unione tra alcuni dirigenti e la parte tecnica"