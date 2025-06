Di Marzio: “Ranieri-Nazionale, decidono i Friedkin. Pioli prima alternativa”

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro della Nazionale, e di conseguenza di Roma e Fiorentina . Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Ranieri incontrerà i Friedkin e chiederà la possibilità di svolgere un doppio incarico .

Per la Federcalcio questa soluzione andrebbe bene, così come per lo stesso allenatore, perciò si attenderà la posizione della Roma. La prima alternativa rimane sempre Stefano Pioli, che ha dato comunque la sua parola alla Fiorentina