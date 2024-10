Cecchi: “La Fiorentina finalmente ha un’identità. Manca solo una cosa”

Sulla prova di Gudmundsson, Kean e De Gea contro il Milan

"Il gol di Gudmundsson non è banale. Lo fai lui, non so se lo avrebbero fatto Sottil o Kouame. Non ha fatto una grandissima partita, vero, ma è stato comunque importante. Kean, poi, merita il 7 secondo me ieri. Anche sul gol di Gudmundsson fa una grande cosa servendolo. Ha avuto solo sfortuna su quel grandissimo tiro nel finale di gara. De Gea? Ieri sera ci ha raccontato che Terracciano è un buon portiere, ma che lui è un fenomeno. È uno di quei portieri che a fine campionato ti porta 5-6 punti in più. Il secondo rigore parato ieri a Abraham è stato formidabile. Sono cose che ci ricorderemo in futuro, anche perché i rigori che ha parato ieri erano stati tirati bene. Perché è venuto a Firenze De Gea? Credo perché scegliere Firenze è una scelta di vita, una scelta che guarda anche alla città oltre al campo".