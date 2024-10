Fiorentina-Milan: i tre fattori determinanti più uno

Dite la verità. Pensavate di esservi liberati di me eh...? E invece no. Giusto il tempo per l'ennesimo infortunio e rieccomi. Ovviamente, prima di tutto, ringrazio Saverio e tutta la famiglia di violanews per la pazienza e per ridarmi spazio. Non era assolutamente scontato e, quindi, grazie! Detto questo, e venendo a parlare di cose che contano, quale miglior occasione se non la prima, vera, grande vittoria di questa stagione? Sono sinceramente sollevato perché onestamente sarebbe stata dura tornare a scrivere dopo che so, il pari di Empoli o dopo la tristissima esibizione dell'altra sera in Conference. Ieri invece, finalmente, si è vista una squadra.