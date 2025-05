Cecchi: “La contestazione mi ha lasciato perplesso. Kean rimarrà in viola”

"La Fiorentina ha 5 punti in più dello scorso campionato e rischia di arrivare fuori dalle coppe. Ieri la vittoria non mi ha lasciato chissà quale felicità. La contestazione mi ha lasciato delle perplessità, visto che Palladino sarà l'allenatore della prossima stagione. Non so quanto bene potrà fare all'ambiente. Io non avrei prolungato il contratto dell'ex Monza, però adesso non è giusto contestarlo."