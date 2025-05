David Guetta scrive: “Fiorentina, ricordati di Montella… “

Oggi Venezia-Fiorentina. Raffaele Palladino si gioca le ultime possibilità di qualificarsi in Europa. David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno e storica voce viola, commenta così l'avvicinamento al match di oggi: (L'ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI.IT)

Nel maggio 2015 la Fiorentina di Montella, che al contrario di quella attuale un gioco ce l’aveva, venne eliminata dal Siviglia, con un doppia sconfitta in Spagna e Firenze e ingenerosi fischi dei tifosi annessi. Era la semifinale di Europa League, proprio come giovedì, e la squadra reagì alla grande, guidata magnificamente dal proprio allenatore e vinse tutte le partite successive e finendo quarta in campionato.