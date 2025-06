Cecchi: “Kean? Rimarrà a Firenze! E questa Fiorentina potrà farci divertire”

"Gli arrivi? Sono 3 acquisti su un telaio che ha una sua base. Ci si avvia al raduno più ricchi in termini di rosa rispetto al passato. Certo, ci sono molti punti interrogativi, ma sono fiducioso. Il nodo fondamentale resta quello di Kean: per me le due colonne di questa squadra sono De Gea e lui. Se rimangono questi due piloni, con l'arrivo di Pioli, questa squadra può darci delle soddisfazioni. Fazzini? È un giovane emergente e bravo, ed anche l'esperienza di Dzeko servirà. Se rimane Kean quindi, e dovessero arrivare anche altri innesti, come il regista ad esempio, ci potremo divertire".