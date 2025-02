Cecchi: “Kean è l’alchimista di questa Fiorentina. Preferisco Zaniolo a Beltran”

Mandragora in forma che merita spazio

Sulla recente forma di Rolando Mandragora l'opinionista fiorentino, è stato onesto: "Devo chiedere scusa a Mandragora. Lunedì per me è fra i migliori. Se Palladino dovesse proporlo domenica, non è un eresia. In una partita che non sarà di trincea come contro l'Inter lo vedo come un "facitore" di gioco. Da un punto di vista di calcio penso che Adli e Fagioli siano gli unici che hanno la verticalità nel loro gioco però Mandragora merita spazio.