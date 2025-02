Domani la presentazione del “Pepito Day”: la conferenza stampa con Rossi e Valero

Come si legge sul sito ufficiale della Fiorentina, domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 12:30, verrà presentato a Palazzo Strozzi Sacrati, all’interno della Sala Pegaso, il Pepito Day. All’incontro con i media, saranno presenti Giuseppe Rossi, Borja Valero, il Presidente della Regione Eugenio Giani e Maria Cristina Russo, Ceo di Oltre Consulting, società che organizza l’evento in collaborazione con ACF Fiorentina. L'ex attaccante viola, infatti, ha scelto Firenze come luogo per celebrare con un'amichevole il proprio addio al calcio.