Cecchi: “Alla Fiorentina manca identità. Ma non sparate su Palladino”

Palladino

"La cosa che mi ha lasciato perplesso, è che Palladino si è sempre dimostrato un allenatore in grado di cambiare la gara in corsa, invece nelle ultime settimane fa le sostituzioni ruolo per ruolo. La Fiorentina ha bisogno di avvolgere una squadra che gioca a calcio, mentre se trovi una formazione più attendista vai nel panico. Non ho capito perché non sia stata messa un'altra punta, non puoi aver paura di perdere in casa contro il Parma. Con questa rosa qualche punto in più dovevi averlo. Anche se il problema vero è la mancanza d'identità. La Fiorentina, ieri, non è riuscita a tirare fuori il proprio valore."