Cecchi: “Fiorentina in crisi. Le parole di Pradè lasciano perplessità”

La Fiorentina ha perso a Monza perché non è più squadra. I risultati cambieranno il mercato invernale? Io pensavo di no, ma le parole di Pradè hanno cambiato le cose. Il bravo allenatore non è quello che ha ragione, ma quello che riesce a tenere unito il gruppo e a gestire il talento, Prandelli quanto ha dovuto patire con Mutu? Io sono sempre stato contrario al cambio allenatore a stagione in corso, e spero che la Fiorentina non sia in una situazione così drastica.