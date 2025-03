"Il Panathinaikos è un'ottima squadra, e cercherà di metterci in difficoltà. Vincere ti dà un po' di serenità in più durante la settimana. Cercheremo di cavalcare l'onda per la partita di domani, anche se siamo in coppa. Però ci è servita tanto. Le critiche fanno parte del gioco. Quando non vinci la gente, ed anche noi stessi, vuole di più. Con il Lecce abbiamo dato qualcosa in più. Ci servivano i 3 punti, anche se non abbiamo espresso un gran calcio. Domani sarà un test di livello".