Enrico Castellacci, ex medico nella Nazionale italiana, è intervenuto a Lady Radio per fare il punto sul "caos" infortunati che si è scatenato in casa viola. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Castellacci: “Servono comunicati chiari, dolore alla tibia non è una diagnosi”
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Castellacci: “Servono comunicati chiari, dolore alla tibia non è una diagnosi”
L'ex medico della Nazionale si esprime sulla gestione degli infortuni in casa Fiorentina: "Servono comunicati chiari, cosa vuoi nascondere?"
Kean? Il dolore alla tibia non è una diagnosi; non sapendo uno non può esprimersi dal punto di vista diagnostico. Quella di Moise è una situazione molto confusa, questo dolore alla tibia deve avere un origine. Probabilmente i medici lo sanno ma devi avere il coraggio di metterlo in campo o tenerlo fuori e curarlo una volta per tutte. L'infortunio di Solomon? Tra lesione di primo e secondo grado c'è una bella differenza: quando arrivi al secondo grado qualche fibra si è lesionata e i tempi di recupero si raddoppiano. Quella di Parisi non credo sia una botta, ma non avendo una diagnosi è difficile esprimersi. L'importante sarebbe avere dei comunicati ufficiali da parte del club con la diagnosi, anche perché cosa vuoi nascondere? Prima o poi le cose vengono fuori.
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