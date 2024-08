Cassano: “La Fiorentina sarà un flop. Gol di Kean? L’avrebbe fatto chiunque”

Fiorentina e Bologna "topperanno". Il Bologna potrebbe lottare per la retrocessione, la Fiorentina ha un grande problema: manca personalità e carattere. La piazza di Firenze non può permetterselo. Palladino? Ha fatto bene a Monza. Certo è che non si può pensare di ripartire da Kean, non segna da troppo tempo. Il gol contro la Puskas Akademia? L'avrebbe fatto chiunque.