Francesco Casini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina:
news viola
Casini: “Sul Franchi serve trasparenza. Con Paratici il futuro sembra roseo”
"La vittoria di ieri è senza dubbio importante, come quelle di Como e di Conference. Un bel raggi di sole in una stagione tormentata. Queste vittorie hanno un significato, il derby non è mai una partita facile. Ieri abbiamo visto una Fiorentina non esaltante, ma ha portato a casa 3 punti in modo sofferto. Il risultato in qyesti casi conta tantissimo. Paratici ha esperienza, ed è un ottimo comunicatore, è evidente che ha portato esperienza. Il suo impatto è significativo, così come qualche colpo come Solomon. La Fiorentina deve cercare di mantenere l'umiltà giusta per togliersi dalle secchie in campionato"
Il futuro: "Paratici sa fare il suo lavoro, è stata una scelta ragionata da parte società. Il fatto che ci sia il duo Paratici-Goretti rende il settore sportivo rilanciato. Vedremo i miglioramenti nel breve, ma soprattutto nel lungo periodo. Intanto continuiamo nel cammino che abbiamo intrapreso, la Fiorentina ha fatto intravedere della qualità. I problemi della maxi-trave? Non voglio parlare della tecnica, ma credo sia inopportuno farsi tante foto in questo contesto. Lo stadio lo doveva fare Rocco, ma ormai tifo solo per uno stadio pronto per i fiorentini il prima possibile. La trasparenza sarà fondamentale, non verrà terminato entro il 2029, ma sarà il 2031."
© RIPRODUZIONE RISERVATA