Casini: “Sul Franchi serve trasparenza. Con Paratici il futuro sembra roseo”

"La vittoria di ieri è senza dubbio importante, come quelle di Como e di Conference. Un bel raggi di sole in una stagione tormentata. Queste vittorie hanno un significato, il derby non è mai una partita facile. Ieri abbiamo visto una Fiorentina non esaltante, ma ha portato a casa 3 punti in modo sofferto. Il risultato in qyesti casi conta tantissimo. Paratici ha esperienza, ed è un ottimo comunicatore, è evidente che ha portato esperienza. Il suo impatto è significativo, così come qualche colpo come Solomon. La Fiorentina deve cercare di mantenere l'umiltà giusta per togliersi dalle secchie in campionato"