Baiano: “Non si può rinunciare a Kean. I cambi influiscono sui giocatori”

Moise Kean è tornato, e la Fiorentina si risolleva per i suoi gol. Vanoli ha bisogno del suo attaccante

Redazione VN 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 18:48)

Ciccio Baiano analizza la Fiorentina ed il suo momento al Pentasport di Radio Bruno:

"Sotto l'aspetto del gioco ci sono stati dei miglioramenti, ma c'è tanto lavoro da fare. La Fiorentina non può fare a meno di Kean, tutti fanno prestazioni buone e meno buone, ma noi ci dobbiamo aggrappare a lui. Non è quello dello scorso anno, ma era inimmaginabile pensare che raggiungesse ancora i 25 gol. L'anno scorso gli entrava di tutto. Fazzini si è mangiato il gol, se avesse visto Solomon sarebbe stato un facile assist. Forse è stato un po' egoista, ma lo capisco. Se ti manca l'ultimo passaggio nei contropiedi fai fatica a segnare. Se il Pisa avesse segnato avresti visto la partita in modo totalmente diverso."

Le difficoltà: "La squadra va messa sempre al primo posto, quando vince la squadra siamo tutti bravi. Fare peggio di 3 mesi fa era difficile, è normale che ci siano dei miglioramenti. La palla in queste annate scotta, e quando la Fiorentina va in vantaggio sposta il baricentro all'indietro di 15 metri. Si difende attaccando, anche perchè poi le partite finiscono come quella contro il Torino, dove ti sei portato tutti i giocatori dentro l'area. I cambi influiscono sulla testa dei giocatori. Se levo un centrocampista per una punta sto dando un segnale offensivo. Se faccio l'opposto sto dando il messaggio opposto, quello di mettersi lo scudo. Se abbassi troppo gli esterni non riparti, e vai a difendere a 6, non a 4"