Casarin svela: “Cagliari-Fiorentina dell’82 dovevo arbitrarla io, non Mattei”

L'intervento nel programma A Pranzo con il Pentasport che racconta alcuni retroscena sulla designazione arbitrale per Cagliari-Fiorentina del 1982

Redazione VN 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 15:24)

In esclusiva su Radio Bruno, Paolo Casarin torna su uno dei capitoli più discussi della stagione 1981-82, tra designazioni, episodi chiave e retroscena che ancora oggi fanno discutere.

L’ex arbitro internazionale racconta che, a pochi giorni dall’ultima giornata di quel campionato con Fiorentina e Juventus appaiate in vetta, inizialmente era stato designato per Cagliari-Fiorentina. Poi il cambio improvviso: niente partita, sarebbe stato tenuto “di riserva” per un eventuale spareggio scudetto. Al suo posto andò Mattei. «Non mi sono rifiutato. A quei tempi era impensabile. Mi dissero semplicemente che avrei dovuto eventualmente dirigere lo spareggio».

Su quel famoso Cagliari-Fiorentina interviene anche Ciccio Graziani, protagonista diretto dell’azione del gol annullato: «Rincontrai Mattei anni dopo. Mi disse: l’ho rivisto, ho sbagliato, oggi darei gol. Vi penalizzai in buona fede». Parole che per Graziani hanno chiuso il cerchio: «Le persone possono sbagliare, ma l’onestà sta nel riconoscerlo».

Casarin rivendica il suo modo di arbitrare, fatto di dialogo e rispetto reciproco: «Non ero uno che voleva 22 giocatori zitti. Se uno come Graziani chiedeva spiegazioni, era giusto ascoltarlo». E ricorda anche altri grandi direttori di gara dell’epoca come Agnolin e Michelotti, sottolineandone personalità e autorevolezza.

Altro episodio chiave è quello del novembre ’81 al "Comunale" di Firenze contro il Genoa, lo scontro tra Martina e Giancarlo Antognoni. Casarin racconta di essere andato in ospedale dopo la gara: «Antognoni mi spiegò che era scivolato lui nel tentativo di scavalcare il portiere. Un gesto involontario. Parlammo serenamente».