Caputi: “Palladino cambia troppo, non c’è stabilità. Ma non va esonerato”

Raffaele Palladino è molto criticato per i risultati recenti. Massimo Caputi dice no all'esonero, ma spiega i difetti del tecnico ex Monza

La Fiorentina è in crisi. Per parlare di questo a 30° minuto su Italia7, è intervenuto Massimo Caputi , noto giornalista. Queste le sue parole sulla viola:

"La Fiorentina è stata un po' la squadra delle montagne russe, quando erano cresciute le aspettative sulla squadra c'è stato un calo netto. Molte squadre hanno avuto un rendimento altalenante. La Fiorentina sta deludendo. Non riesco a capire se la squadra sia carne o pesce, e quali possibilità abbia. Il settimo/ottavo posto sarebbe coerente con il valore della Fiorentina. Ma la Lazio stasera per, esempio, può essere quarta. La viola non deve lottare per lo Scudetto, ma io capisco la tifoseria che pensava alla Fiorentina come la sorpresa"