Cappellini: “Pioli scelto per alzare l’asticella. Ma Kean non è sostituibile”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Stefano Cappellini ha parlato così del momento viola: "Siamo tutti affezionati a Pioli, lui tornerà con grande entusiasmo e lo dimostra anche la montagna di soldi a cui ha rinunciato per tornare a Firenze. Si può creare un'atmosfera che manca da un po', c'è bisogno di un allenatore capace di parlare alla piazza con credibilità ed essere convincente. E' il garante delle ambizioni della Fiorentina? Penso di sì, è stato scelto per alzare l'asticella. Avrà chiesto delle garanzie tecniche, non sappiamo quanto saranno soddisfatte ma se ha accettato di tornare significa che la Fiorentina intende crescere e non fare passi indietro. E lui ha le spalle larghe per reggere il ruolo.