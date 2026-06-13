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Caph dei Bnkr44: “Vanoli lo ringrazierei così. Abbonamento? Mi sa che porto male”

Caph dei Bnkr44: “Vanoli lo ringrazierei così. Abbonamento? Mi sa che porto male” - immagine 1
Le parole del cantante dei Bnkr44, Caph, sulla stagione della Fiorentina, l'arrivo di Grosso e il mercato viola
Matteo Bardelli Redattore 

Il cantante dei Bnkr44 e grande tifoso viola, Caph, è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole, partendo dalla stagione appena conclusa:

Ci accontentiamo di quello che è successo, perché per tutto l'anno pensavamo che sarebbe potuta andare decisamente peggio. Quest'anno proprio male, ho sofferto troppo.

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Su Vanoli

—  

A Vanoli gli offrirei una birra, è stato un grande. Ci ha salvati! Poi un signore. Anche lasciarsi in così buoni rapporti vuol dire tanto. C'è molto rispetto.

Su Grosso

—  

Non so che dire su Grosso. Son curioso e speranzoso. Ha ancora tanto da dimostrare, non è che abbia allenato chissà cosa di incredibile. Speriamo bene.

Sul mercato che dovrebbe fare la Fiorentina

—  

L'aria è di rivoluzione totale, anche da quello che si sente sui tanti giocatori sul mercato. Non c'è nessuno di incedibile, o almeno pochi. Sembra proprio l'inizio di qualcosa di nuovo e speriamo anche di meglio.

Sulla sua fede

—  

Io vedo solo viola, tifo troppo per la Fiorentina. Quando ho potuto sono sempre venuto allo stadio, fin dai tempi di Pepito Rossi e l'Europa League, perché ci portava lo zio. Questo è stato il primo anno della vita dove ho fatto l'abbonamento: mi sa che porto malissimo. Da ora in poi prenderò il biglietto. Sarebbe incredibile parlare di Fiorentina in un album o in una canzone.

Su Fazzini

—  

Altra chance? Gliela darei, magari nel suo ruolo. Sinceramente sì. Poi quest'anno arriveranno tanti nuovi, quindi un'altra occasione la merita. Speriamo ci sia spazio anche per lui.

Su Kean

—  

Con Grosso ci si è già trovato. Penso che ci siano buone basi e che possa tornare a fare veramente bene.

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