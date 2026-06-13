Il cantante dei Bnkr44 e grande tifoso viola, Caph, è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole, partendo dalla stagione appena conclusa:
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Caph dei Bnkr44: “Vanoli lo ringrazierei così. Abbonamento? Mi sa che porto male”
Le parole del cantante dei Bnkr44, Caph, sulla stagione della Fiorentina, l'arrivo di Grosso e il mercato viola
Ci accontentiamo di quello che è successo, perché per tutto l'anno pensavamo che sarebbe potuta andare decisamente peggio. Quest'anno proprio male, ho sofferto troppo.
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Su Vanoli—
A Vanoli gli offrirei una birra, è stato un grande. Ci ha salvati! Poi un signore. Anche lasciarsi in così buoni rapporti vuol dire tanto. C'è molto rispetto.
Su Grosso—
Non so che dire su Grosso. Son curioso e speranzoso. Ha ancora tanto da dimostrare, non è che abbia allenato chissà cosa di incredibile. Speriamo bene.
Sul mercato che dovrebbe fare la Fiorentina—
L'aria è di rivoluzione totale, anche da quello che si sente sui tanti giocatori sul mercato. Non c'è nessuno di incedibile, o almeno pochi. Sembra proprio l'inizio di qualcosa di nuovo e speriamo anche di meglio.
Sulla sua fede—
Io vedo solo viola, tifo troppo per la Fiorentina. Quando ho potuto sono sempre venuto allo stadio, fin dai tempi di Pepito Rossi e l'Europa League, perché ci portava lo zio. Questo è stato il primo anno della vita dove ho fatto l'abbonamento: mi sa che porto malissimo. Da ora in poi prenderò il biglietto. Sarebbe incredibile parlare di Fiorentina in un album o in una canzone.
Su Fazzini—
Altra chance? Gliela darei, magari nel suo ruolo. Sinceramente sì. Poi quest'anno arriveranno tanti nuovi, quindi un'altra occasione la merita. Speriamo ci sia spazio anche per lui.
Su Kean—
Con Grosso ci si è già trovato. Penso che ci siano buone basi e che possa tornare a fare veramente bene.
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