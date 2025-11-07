Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Italia7, durante la trasmissione "30° minuto". Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Calvarese su Guida: “La scelta perfetta per Genoa-Fiorentina: ecco perché”
news viola
Calvarese su Guida: “La scelta perfetta per Genoa-Fiorentina: ecco perché”
L'opinione di Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Italia7, durante la trasmissione "30° minuto"
Guida mi piace tanto, Milan-Roma è stata una partita molto difficile da arbitrare. Genoa-Fiorentina sarà difficile altrettanto, per molti motivi. Le due società sono in difficoltà e hanno avuto entrambe una rivoluzione. Guida credo che sarà la scelta giusta per questa partita, è il più importante della Serie A. Vanoli? Mi piace, ho avuto il piacere di conoscerlo, fa giocare bene le sue squadre. De Rossi? Una volta ci andai testa a testa, succede, fa parte del gioco del calcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA