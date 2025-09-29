L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto ai microfoni di 30 minuto su Italia 7 dove ha parlato così:
Calvarese: "Ecco cosa penso dei falli di mano di Pisa-Fiorentina"
L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese è intervenuto a Italia 7 per parlare dell'arbitraggio di ieri tra Pisa e Fiorentina
I falli di mano sono i più difficili da giudicare. Conta molto la soggettività dell'arbitro. Il fallo di mano di Pongracic è chiaro, nel senso che il contatto tra il pallone e il suo braccio era netto. Il croato, però non vuole murare la conclusione volontariamente. La posizione non cambia, perché Pongracic non si aspettava questo tipo di traiettoria del pallone. Per me Manganiello ha fatto bene a lasciar correre. Così come anche sul colpo di mano di Fazzini. La palla arriva dal cielo e il giocatore viola non vede dove si trova, in più stava tenendo un calciatore avversario e non esiste volontarietà.
