Cagni duro: “Chi fa i calendari non ha mai battuto un corner”

"Sono molto contento per l'Empoli, D'Aversa è stato un mio giocatore alla Sampdoria e conosco la persona. Aveva già le idee giuste quando era un giocatore, non è stata una sorpresa per me che dopo abbia fatto l'allenatore. Non è un caso, comunque, che gli allenatori fanno bene a Empoli: non c'è molta pressione ed è un buonissimo ambiente. Parlare delle squadre adesso, invece, è difficoltoso per me. Quando comincia la stagione, ormai, c'è il mercato aperto, ed è tutto molto instabile inizialmente. Per esempio, nel derby tra Inter e Milan avrei dato i primi come favoriti. Oggi, comunque, l'aspetto psico-fisico è molto più importante di quello tattico".