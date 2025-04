Cagliari-Fiorentina, lunedì ore 15:00: dove vederla in TV e in streaming

Cagliari-Fiorentina, lunedì ore 15:00: viola in Sardegna, stadio Unipol Domus. I migliori modi di vederla, sia in TV che in streaming

Lunedì di Pasquetta al mare per la Fiorentina che vola in Sardegna per la 33° giornata di Serie A. L'avversario dei viola, calcio d'inizio alle 15:00 all'Unipol Domus, è il Cagliari di Davide Nicola. Un altro esame di maturità per i viola, a sei partite dal termine del campionato, per continuare a lottare per un piazzamento europeo. La squadra di Palladino è reduce da un doppio pareggio casalingo con Parma e Celje e deve cambiare marcia, soprattutto con le cosiddette piccole. Ecco i migliori modi di seguire la partita, in TV, in streaming e in radio.