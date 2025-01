Bucciantini: “Palladino non è all’ultima spiaggia. Gudmundsson sia protagonista”

"Berardi? Bisogna vedere se la Fiorentina è un'ipotesi irresistibile per lui, tra qualche mese lo ritroveremo sicuramente in Serie A. Parliamo di uno dei calciatori più bravi a produrre statistiche nella parte destra del campo, un attaccante con grande visione di gioco e spropositata personalità. Adesso è Gudmundsson il giocatore che deve esplodere e diventare leader. La Fiorentina sul calciomercato a volte pesca dei calciatori da ricondizionare, lo scorso mercato lo abbiamo definito clamoroso due mesi fa e oggi lo stiamo mettendo in discussione".

LE ALTRE SITUAZIONI

"Pongracic non gioca perché la Fiorentina ha allevato e scoperto un giovane fortissimo, Comuzzo è talmente bravo che in questo momento è titolare davanti a un giocatore come Pongracic. Adesso a centrocampo vedo tutti un po' disorientati. Folorunsho ha dimostrato che può essere un calciatore utile e che potrà dare una mano. Palladino sa che allena da due anni, sa che deve migliorare e sta vivendo una grande esperienza, la società lo deve aiutare ma non si può immaginare che una partita come quella con la Lazio possa essere l'ultima spiaggia".