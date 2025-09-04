Bucciantini: “L’Italia servirà a Kean. Nicolussi aiuterà anche Fagioli”

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Mi aspetto un po' più di conoscenza per le idee dell'allenatore da questa sosta. Basta poco e cambia tantissimo, nello sport è così. La Fiorentina deve migliorare nella qualità. Io credo che le partite internazionali aiutino i calciatori. Quindi faranno bene a Kean, alla Fiorentina e a tutti quanti. Per lui è una grande possibilità. L'Italia gioca una partita necessaria e se fatte bene, queste gare, fanno uscire un calciatore più forte. E questo sarà un bene per lui e per la Fiorentina. Comunque sia, in queste due giornate, l'ho visto bene anche senza gol, molto concentrato, molto presente e molto vivo. Se continua così i gol arriveranno, soprattutto quando si orienterà meglio in uno stile di gioco che, non solo gli affianca spesso un'altra punta vera, ma che comunque porta più giocatori nella sua zona. Nicolussi Caviglia? Ha la vocazione per giocare in quel ruolo, di regista, come Cataldi lo scorso anno. Con la sua qualità può far girare la squadra in un certo modo. Le sue geometrie ci aiuteranno molto nel far viaggiare meglio la palla e quindi nel far trovare i tempi di gioco più facili per tutti. Il suo inserimento permette a Pioli di riportare Fagioli in una zona di campo dove le sue idee sono più fantasiose, più rischiose, possono essere fatte con più serenità.
