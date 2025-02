Bucciantini: “Ieri serata significativa. Palladino ha vinto da fuoriclasse”

Palladino? "Ieri sera abbiamo visto una partita resiliente di una Fiorentina organizzata, mai passiva. Prima o poi ci passano tutti dalle crisi, era cominciata con lo shock per Bove in cui aveva perso un elemento decisivo tatticamente. Folorunsho è arrivato subito a gennaio ed è stato importante. Palladino piano piano ha risistemato la squadra, non è un dogmatico, sa cambiare e ha un buon feeling con tutti. Non sopportavano che venisse criticato in quel modo, che quello che aveva fatto fosse sparito così in fretta. Iera sera ha vinto una partita da fuoriclasse, ma questo non vuol dire che sia il miglior allenatore del mondo. Ieri ha avuto la bravura di togliere sensibilità ed emozione alla partita dell'Inter. Mai i nerazzurri erano stati così asciutti, senza creare occasioni, in una partita. Quando investi su un allenatore così bravo e giovane hai il dovere di proteggerlo. Prima o poi tutti passano dalle difficoltà, succede a tutti".