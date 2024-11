Bucciantini: “De Gea mette in soggezione. Ma i viola non sono solo lui”

"De Gea ha una carriera che parla per lui. All'Atletico Madrid è cresciuto, ed al Manchester United ha giocato in un altro top club mondiale. A Firenze ha ritrovato il gusto di essere protagonista e l'ambiente adatto. In questo momento, ha la capacità di chiudere la porta e gli attaccanti che se lo trovano di fronte sono suggestionati. È stato un acquisto incredibile da parte della Fiorentina. I viola, comunque, sono anche tutto quello che c'è nel mezzo, non è solo De Gea e Kean".