VN – Finalmente Gudmundsson! Ottime notizie dal Viola Park

Importantissime notizie per Palladino e la Fiorentina nell'allenamento di oggi al Viola Park: Gudmundsson è tornato!

Arrivano importantissime notizie per la Fiorentina dall'allenamento di oggi al Viola Park. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Albert Gudmundsson si è allenato completamente con il gruppo. Dunque, finalmente Palladino ritrova al 100% il suo numero 10 per la partita di Conference League di giovedì, ma soprattutto per la sfida ad altissima quota di domenica al Franchi contro l'Inter.