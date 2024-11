Bucciantini: “Credibilità e controllo totale. Kean si è ribellato all’etichetta”

Classifica? "Se fosse partita un po' prima, la Fiorentina potrebbe addirittura essere prima da sola. Sottolineo la credibilità della classifica che non è precaria o episodica. Si ha l'impressione che i giocatori siano forti e in crescita, non al di sopra del loro rendimento. Ci vedo ancora margini di miglioramento perché Gudmundsson è un giocatore davvero importante, lo stesso Pongracic è da scoprire perché non è questo qui. Anche se in difesa l'interpretazione mentale di Comuzzo e Ranieri è diventata in questo momento imprescindibile. Ci sono 5/6 giocatori che hanno giocato la finale di Conference e che adesso non stanno giocando. Significa che quelli che hai comprato sono tutti titolari che sono migliori di quelli che hanno fatto 60 punti.