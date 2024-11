Kean, De Gea e Palladino. Questa Fiorentina ricorda quella del Trap

“Se non segna almeno 15 gol vuol dire che io di calcio non capisco nulla e che come allenatore non valgo un...”. E' stato con queste parole (più o meno, ma non crediamo di sbagliarle di molto) che in estate Raffaele Palladino ha chiarito una volta per tutte quale fosse il centravanti ideale per la sua Fiorentina. Parlava di Moise Kean, ovviamente, e i fatti gli stanno dando ampiamente ragione. Del resto, e l'ha detto lui stesso ieri pomeriggio, il mister lo voleva già al Monza e come lui, nel gennaio scorso, lo voleva Vincenzo Italiano. Non solo. Quando l'affare è andato in porto infatti, a chi gliene chiedeva conto, Massimiliano Allegri rispondeva sicuro. “A Firenze fa 15 gol”. Tre indizi (pesanti) che valgono una prova: stiamo parlando di un grande attaccante.