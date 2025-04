Bucchioni: “Palladino non ha né coraggio né idee. Italiano è di un altro livello”

Palladino

"Domani deve giocare Gudmundsson, perché ha bisogno di giocare per trovare la forma. Perché contro il Celje, invece di Folorunsho non è entrato Beltran sulla fascia? Poteva essere una scelta coraggiosa, ma efficace. Ci sono ancora molti scontri diretti e per questo il risultato di domani non chiuderà in nessun caso la corsa europea della Fiorentina. Adesso servirà la miglior formazione da parte di Palladino per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Mi piacerebbe vedere un 3-4-2-1, almeno a partita in corso, non capisco i cambi del tecnico viola. Al momento è un allenatore che non ha né coraggio né idee, poi tra qualche anno potrebbe diventare un grandissimo tecnico, ma attualmente non è al livello di Italiano. L'allenatore del Bologna è un grandissimo tecnico e in molti non se ne sono ancora accorti. "