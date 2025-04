Fiorentina, la gara col Celje ha dato un segnale preciso sul finale di stagione

La Fiorentina come è noto ha pareggiato 2-2 contro il Celje non brillando più di tanto, ma Palladino ha dato un'indicazione particolare per la stagione della sua Fiorentina. A parte lo squalificato Dodò e a parte Gosens appena ristabilitosi dopo l'infortunio patito, per la prima volta il tecnico viola ha schierato i migliori uomini a sua disposizione, o almeno quelli su cui sta facendo maggiormente affidamento in questa parte della stagione. Certamente alcune scelte, specialmente in difesa con la squalifica di Moreno e l'assenza di Marì, erano obbligate, ma è a centrocampo che Palladino non ha voluto cambiare facendo scendere in campo il trio delle ultime gare per lasciare invece Adli e Richardson in panchina (Ndour non è in lista Uefa) per tutta la partita o quasi. Infine anche la conferma per 87 minuti di Gudmundsson rappresenta certamente una novità.