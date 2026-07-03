Bucchioni: “Grosso è un aziendalista. Pongracic? A Viery serve altro”

"Sono curioso di vedere chi verrà convocato per il ritiro, non si possono convocare 37 giocatori. C'è questo problema di una rosa abbondante. Sono sicuro di vedere chi arriverà prima del ritiro, perchè credo che qualcosa arriverà. Occhio a Thorstvedt, un giocatore che la Fiorentina non ha, è un simbolo del calcio di Grosso. Pongracic non mi piace molto. Ha delle qualità, ma non riesce a togliersi certi difetti, come si è visto ieri sera. Io a Viery affiancherei una bella guida, un centrale che sia un leader, Pongracic ha questi momenti di amnesia reiterati. Non puoi presentarti con 2 esterni alti, ne servono minimo 3."