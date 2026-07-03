Enzo Bucchioni ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:
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Bucchioni: “Grosso è un aziendalista. Pongracic? A Viery serve altro”
"Sono curioso di vedere chi verrà convocato per il ritiro, non si possono convocare 37 giocatori. C'è questo problema di una rosa abbondante. Sono sicuro di vedere chi arriverà prima del ritiro, perchè credo che qualcosa arriverà. Occhio a Thorstvedt, un giocatore che la Fiorentina non ha, è un simbolo del calcio di Grosso. Pongracic non mi piace molto. Ha delle qualità, ma non riesce a togliersi certi difetti, come si è visto ieri sera. Io a Viery affiancherei una bella guida, un centrale che sia un leader, Pongracic ha questi momenti di amnesia reiterati. Non puoi presentarti con 2 esterni alti, ne servono minimo 3."
Su Grosso: "Farà le sue scelte, già sui convocati del ritiro. Lavora con il materiale che gli mette a disposizione la società, è un'aziendalista, ma oggi gli allenatori devono essere così. Sa calarsi in un contesto, sa che non può pretendere la squadra fatta per il 9 luglio. Magari rivitalizza qualcuno già in ritiro. L'obiettivo è quello di presentarsi alla prima di campionato già in buona forma. Credo che il Sassuolo abbia capito la situazione Thorstvedt, con il giocatore che vuole andare a Firenze. Paratici sa bene che serve portare entusiasmo al ritiro, anche con certi acquisti. Io per Piccoli terrei la pista Parma, anche legandola al futuro di Kean e Pellegrino. Non si può essere tranquilli su nessuno, anche uno come Fagioli, una squadra inglese potrebbe decidere di investirci. Koleosho salta l'uomo, ha personalità, e crea superiorità numerica."
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